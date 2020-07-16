Арбітра матчу Агробізнес – Минай побили на стадіоні

Після поєдинку 24-го туру Першої ліги трапився неординарний інцидент. Арбітр Юрій Іванов зазнав фізичної атаки та вирушив знімати побої у відділ поліції.

Після гри Агробізнес – Минай арбітр зустрічі Юрій Іванов був побитий у суддівській кімнаті. Рефері, який представляє Донецьку область, зняв побої у відділі поліції. Про це повідомив Telegram-канал Бомбардир.

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Зауважимо, що Іванов показав 8 жовтих карток гравцям господарів, а також призначив пенальті в їхні ворота вже в компенсований час. У підсумку Минай переміг 2:0 та обійшов Агробізнес у турнірній таблиці. Команди посідають 2 та 3 місця відповідно. Лідирує Інгулець, який свій матч виграв теж не без скандалу.

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