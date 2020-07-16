toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - КОЛОС МАНЧЕСТЕР СІТІ

Арбітра матчу Агробізнес – Минай побили на стадіоні

07:30 - Читать на русском
Арбітра матчу Агробізнес – Минай побили на стадіоні
Побили арбітра матчу Першої ліги / ФК Минай

Після поєдинку 24-го туру Першої ліги трапився неординарний інцидент. Арбітр Юрій Іванов зазнав фізичної атаки та вирушив знімати побої у відділ поліції.

 

Після гри Агробізнес – Минай арбітр зустрічі Юрій Іванов був побитий у суддівській кімнаті. Рефері, який представляє Донецьку область, зняв побої у відділі поліції. Про це повідомив Telegram-канал Бомбардир.

Фантомний пенальті вивів Інгулець у лідери Першої ліги – відео фіаско арбітра

Зауважимо, що Іванов показав 8 жовтих карток гравцям господарів, а також призначив пенальті в їхні ворота вже в компенсований час. У підсумку Минай переміг 2:0 та обійшов Агробізнес у турнірній таблиці. Команди посідають 2 та 3 місця відповідно. Лідирує Інгулець, який свій матч виграв теж не без скандалу.

Перша ліга: Інгулець переміг Прикарпаття завдяки вигаданому пенальті, Минай обіграв Агробізнес та повернувся у топ-3

blog_ava
Гвардіола встановив рекорд АПЛ – тренер Зінченка перевершив Моурінью
06:00
1663
Теги
Перша ліга Головне Арбітри Минай Минай Агробізнес Агробізнес Агробізнес - Минай
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
8
хв
Динамо
19:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук