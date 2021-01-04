Апелляционный комитет УАФ оставил без изменений пожизненное отстранение Собуцкого от любой футбольной деятельности.

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Агробизнес также не смог обжаловать свой штраф в размере 500 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ. Кроме этого, лидер текущего розыгрыша Первой лиги не имеет права проводить матчи на родном стадионе Юность до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований. Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанны.

Напомним, после поединка 24-го тура прошлого розыгрыша Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

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