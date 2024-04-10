Агробізнес на своєму сайті оголосив про припинення співпраці з нападником Василем Лойком.

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Нагадаємо, клуб з Волочиська підписав 29-річного форварда у лютому 2024 року з аматорського клубу Січ (Добряни, Стрийський район). За цей час футболіст двічі вийшов на заміну в Першій лізі, сумарно зігравши 44 хвилини. Результативними діями не відзначився.

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський у клубній соцмережі вичерпно пояснив причину прощання з гравцем: "Футболіст не захотів скористатися наданим шансом. Змушувати і просити ніхто нікого не буде. Крапка!".

Нагадаємо, після 3-х турів Агробізнес у Чемпіонській групі йде на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 33 очки.

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