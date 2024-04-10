Агробизнес на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Василием Лойко.

Организовал фиктивную службу в ВСУ для клуба Первой лиги – в суд передали дело командира ТЦК

Напомним, клуб из Волочиска подписал 29-летнего форварда в феврале 2024 года из любительского клуба Сич (Добряны, Стрыйский район). За это время футболист дважды вышел на замену в Первой лиге, суммарно сыграв 44 минуты. Результативными действиями не отметился.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский в клубной соцсети исчерпывающе объяснил причину прощания с игроком: "Футболист не захотел воспользоваться предоставленным шансом. Заставлять и просить никто никого не будет. Точка!".

Напомним, после 3-х туров Агробизнес в Чемпионской группе идет на шестой строчке, имея в своем активе 33 очка.

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