Претендент на УПЛ выгнал нападающего после 2 матчей: "Заставлять и просить никто никого не будет"
Представитель Первой лиги – Агробизнес – решил досрочно попрощаться со своим новичком Василием Лойко.
Агробизнес на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Василием Лойко.
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Напомним, клуб из Волочиска подписал 29-летнего форварда в феврале 2024 года из любительского клуба Сич (Добряны, Стрыйский район). За это время футболист дважды вышел на замену в Первой лиге, суммарно сыграв 44 минуты. Результативными действиями не отметился.
Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский в клубной соцсети исчерпывающе объяснил причину прощания с игроком: "Футболист не захотел воспользоваться предоставленным шансом. Заставлять и просить никто никого не будет. Точка!".
Напомним, после 3-х туров Агробизнес в Чемпионской группе идет на шестой строчке, имея в своем активе 33 очка.
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