У суботу у 3-му турі другого етапу Першої ліги відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 3-й тур

Чемпіонська група

Агробізнес – Інгулець – 1:0

Гол: Галенков, 90

Нива Бузова – Полтава – 2:2

Голи: Тименко, 53 (п.), Рогозинський, 54 – Марусич, 8, Щербак, 89 (п.)

Група вибування

Діназ – Поділля – 1:1

Голи: Новіков, 85 – Куліш, 90+2

Гірник-Спорт – Металіст – 0:0

Карпати оформили камбек з ФСК Маріуполь і закріпились на вершині Чемпіонської групи – Підлепенець оформив гол і 2 асисти

У Чемпіонській групі Агробізнес на своєму полі несподівано відібрав очки у Інгульця. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Галенковим на останній хвилині основного часу. Денис підхопив м'яч на лінії штрафного ліворуч, взявся обігрувати захисників, пройшов зі сферою праворуч до кінця і влучно пробив у дальній кут. Кіпер у стрибку не дотягнувся.

Перемога принесла Агробізнесу 33 очки і підняла на п'яту сходинку турнірної таблиці, Інгулець з 46-ма пунктами залишився другим – відстань від Карпат становить вже 8 балів.

Нива Бузова оформила камбек з Полтавою. Гості вийшли вперед вже на 8-й хвилині – Марусич головою замкнув навіс з кутового на дальню стійку. Господарі змогли відігратись лише по перерві – Нехтій опинився на газоні і арбітр призначив пенальті. Тименко з позначки розвів по кутах кіпера і м'яч.

Не минуло і хвилини як Рогозинський дальнім ударом вивів бузівчан вперед – воротар не очікував на удар і стрибнув занадто пізно. Господарям не вдалось втримати переможний рахунок – на останній хвилині арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота господарів за поштовх у спину. Нічия залишила Ниву на 9-й сходинці, Полтава піднялась на сьомий щабель.

У Групі виживання два матчі завершились нічиїми. Діназ обмінявся голами з Поділлям, розписавши мирову 1:1. Цікаво, що команди "розстрілялись" лише на останніх хвилинах: Новіков під завісу зустрічі вивів команду Головка вперед, але Куліш у доданий час вкрав у вишгородців сенсаційну перемогу.

У ще одному матчі Гірник-Спорт та Металіст вирішили взагалі не забивати в очній дуелі, завершивши зустрічі з нулями на табло.

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