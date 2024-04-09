Піар-акція з нібито службою гравців і тренерів Прикарпаття в ЗСУ завершилася гучним провалом.

"Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно командира роти охорони обласного ТЦК за фактом недбалого ставлення до військової служби", – повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Йдеться про справу з влаштуванням працівників Прикарпаття на військову службу, яку вони не проходили. Чиновника, який влаштував цю аферу, судитимуть. Зазначається, що державі було завдано збитків на суму 1,5 мільйона гривень, але частину суми обвинувачений повернув на етапі досудового розслідування.

Фіктивних військовослужбовців було семеро. Серед них – футболісти і тренери Прикарпаття, яке наразі виступає в Першій лізі. Там клуб з Івано-Франківська перебуває на останньому місці чемпіонської групи.

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