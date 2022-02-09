"Про те, що в клубі буде шведський захисник Дуглас Бергквіст, ми дізналися о 9-й вечора 10 січня. Ми вирішили представити його публіці негайно, і протягом години намалювали ті самі чорно-сині смужки поверх його колишньої футболки. Володимир Генінсон у чаті підтвердив, і публікація полетіла.

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Вранці мені стало зрозуміло, що сталося щось незвичне. Спортивні паблики вирували від обговорення нашої презентації. Клубний телеграм-канал до цього розвивався не дуже інтенсивно, в ньому було всього 128 підписників. На ранок 11 січня їх уже було близько 1 300, удесятеро більше. Потім за три тижні він піднявся ще вдвічі – до 2600 користувачів. Здається, ми вже четверті в УПЛ. Непоганий результат для зимового міжсезоння", – поділився Цикановський у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, презентація Бергквіста прес-службою Чорноморця стала справжнім мемом. На світлину зі шведським гравцем нанесли чорно-сині смужки з написом "Чорноморець" – клуб просто не мав традиційного фото новачка у футболці одеситів.

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