Депортіво і Динамо зустрічалися в стиковому поєдинку Юнацької ліги УЄФА 2021/22. У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися кияни (2:2, 3:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Знекровлена команда Костюка билася за 1/8 – кияни залишилися останнім представником України в єврокубках

Динамо U-19 було за крок від прямої путівки в 1/8 Юнацької ліги УЄФА, але поразка від Бенфіки в останньому турі групового етапу відкинула киян на друге місце. Розгромних перемог над Барселоною (4:1) і Баварією (4:0) виявилося недостатньо для першої сходинки. У стиковому матчі суперником "біло-синіх" став Депортіво – чинний чемпіон Іспанії серед команд U-19. Галісійців тренує знаменитий Мануель Пабло – колишній захисник тієї команди, яка била Мілан в ЛЧ і сенсаційно стала чемпіоном Іспанії.

За весь груповий турнір кияни пропустили тільки три голи – найкращий захист разом із Севільєю. Також у Динамо була найкраща різниця голів (+11), але у Ігоря Костюка на поєдинок проти Депортіво виникли серйозні проблеми зі складом.

Депортіво U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – остання українська команда в єврокубках

Українській команді не могли допомогти кілька важливих гравців – Нещерет травмований, Волошин, Боль і Бражко дискваліфіковані (випала вся центральна вісь киян). Ще кілька гравців у Туреччині здали позитивні тести на коронавірус і не полетіли в Іспанію. На користь Депора грала і відсутність ігрового тонусу в киян, які в поточному році проводили лише товариські матчі. Щоправда, одна серйозна втрата була і у Депортіво – через дискваліфікацію пропускав гру капітан галісійців Маріо Домінгес.

Невдалий початок і швидка реакція Динамо на пропущений гол

Депортіво у присутності 20 тисяч уболівальників на Ріасорі пішов в атаку з перших хвилин. Більшість атак галісійців проходили через правий фланг оборони Динамо, де діяв номінальний лівий бек Василь Танчак. Тиск господарів приніс результат на 4-й хвилині – Депор реалізував перший же момент. Ернандес і Філатов впали у штрафному, наші чомусь зупинилися, натомість господарі продовжили атаку, яку влучним ударом завершив Маріо Нахера (наголос на перший склад). Сьомий номер іспанців добив м'яч у сітку після сейву Ігнатенка.

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На щастя, Динамо не знітилося і одразу відігралося. Після удару Діалло кіпер перевів м'яч на кутовий, який став результативним. Антон Царенко, якого раніше відзначали в Іспанії, теж вдало зіграв на добиванні та зрівняв рахунок!

Кияни могли швидко і вперед вийти, але Скрипник не зміг влучити у площину після прострілу Кирила Попова. Самба Діалло впав у боротьбі з суперником в межах штрафного – благальний погляд сенегальця не призвів до пенальті.

Відсутність Нещерета, на жаль, позначилася – українське воротарське дежавю на Ріасорі

Такий насичений старт не змінив ходу гри. Депортіво діяв першим номером, кияни побудували гру на контратаках. Технічні іспанці раз за разом перегравали динамівців один в один, але на підстраховці підопічні Костюка діяли відмінно. Але що насторожило – двічі за стартові 20 хвилин кияни зупинялися, чекаючи свистка від арбітра. Так було в моменті з пропущеним м'ячем і повторилося в одній із атак Динамо. Зупинка і погляд на рефері замість того, щоб продовжувати гру.

На 26-й хвилині прикра помилка Дениса Ігнатенка, який дебютував у Юнацькій лізі УЄФА, призвела до другого пропущеного м'яча. Кіпер Динамо отримав пас назад і надто довго думав, що робити. У підсумку, Рубен Лопес завадив вибити м'яч і той закотився у сітку. Ех, як же бракує Руслана Нещерета...

Українським воротарям, на жаль, не звикати "привозити" на легендарному Ріасорі – згадуємо жахливий дебют Максима Коваля за Депортіво у 2018-му (пропущений гол після жахливої помилки і червона картка).

Невдовзі Рубен Лопес (автор другого гола) перетворився на антигероя. Маючи жовту картку, він у центрі поля грубо збив Скрипника і залишив Депортіво в меншості. Динамо отримало чисельну перевагу, але до кінця першого тайму нічого не створило біля воріт Суареса. Розчарував Самба Діалло, від якого очікували більшого. Сенегалець явно не був вожаком команди в першому таймі – захисники Депортіво без проблем з ним впоралися.

Важкий другий тайм і шедевр від капітана

По перерві підопічні Костюка ходили вперед частіше. Але реальних моментів не було достатньо довго – на відміну від Депортіво, який міг забивати в одній із контратак. Ігнатенко потягнув удар з кута штрафного. Пощастило, що на добиванні нікого не було. Як показав повтор, м'яч і не йшов у площину.

Побільшало помилок від киян на власній половині – дві серйозні обрізки впродовж п'яти хвилин. Нарешті момент – удар Блізніченка у ближній кут парирував Суарес. Класний дальній удар від Вівчаренка, однак трохи вище.

На 75-й хвилині Динамо відігралося. Олександр Яцик фантастичним ударом метрів із 25-ти вразив дальню дев'ятку, зрівнявши рахунок. Шедевр від капітана киян!

Динамівці пішли виривати перемогу, адже Ігор Костюк має неприємні спогади про серії пенальті. Останні два розіграші Юнацької ліги УЄФА Динамо завершувало саме поразкою в післяматчевих лотереях від Хоффенхайма і Динамо Загреб відповідно. І мали ж момент кияни – Попов з меж воротарського не зміг пробити повз Суареса... Був ще один дальній постріл Блізніченка, з яким впорався кіпер. Значно краще провели кияни другий тайм – останні хвилини повністю за підопічними Костюка, однак у більшості дотиснути Депор не вдалося. Серія пенальті...

Ігнатенко сповна виправився за свій фейл – кіпер Динамо і його партнери стали героями

Дебютант Денис Ігнатенко проти капітана Браїса Суареса – знову згадалася прикра травма Руслана Нещерета у товариському матчі першої команди Динамо на зборах у Туреччині. Та й Володимир Бражко з Назаром Волошиним могли б виконати пенальті.

Очоа впевнено забив, Попов теж обманув воротаря. Сейв Ігнатенка після удару Гуерри, але й Діалло програв дуель Суаресу... Не зміг сенегалець повторити влучність своїх співвітчизників на Кубку Африки. Гомес виконав паненку – Ігнатенко зачепив м'яч, але не зміг відбити. Мегді впевнено зрівняв – по одному промаху від команд після трьох ударів.

Ігнатенко знову робить сейв після удару Барсії! Другий шанс для киян вийти вперед – Вівчаренко не схибив, браво, Костянтине! Останній удар Депора влучив у поперечину. Динамо йде далі! Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 14 лютого.

У цьому матчі все складалося проти Динамо. Серйозні кадрові втрати, чуже поле, неймовірна підтримка суперника – при такій публіці, напевно, ніхто з молодих динамівців ще не грав. Команді Костюка довелося двічі відігруватися, з цим вона теж впоралася. І, нарешті, Денис Ігнатенко зумів виправитися за свою результативну помилку в післяматчевій серії, ставши героєм лотереї. Кіпер Динамо, як і вся команда, продемонстрували характер. У двох попередніх розіграшах кияни вилітали по пенальті – неприємна серія нарешті позаду. "Біло-сині" восени розгромили Барселону – срібного призера юнацької першості Іспанії, а тепер з труднощами вибили і чемпіона країни.

Динамо U-19 – єдина українська команда, яка продовжує боротьбу в єврокубках. Браво Ігорю Костюку і його підопічним!

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