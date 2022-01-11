Чорноморець у своєму Instagram оголосив про трансфер захисника Дугласа Бергквіста. За інформацією Transfermarkt, захисник змінив клуб на правах вільного агента.

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Прес-служба клубу вирішила пожартувати щодо прізвища гравця – чотири приголосні поспіль стануть проблемою для коментаторів. Також у презентації зробили відсилку на серіал "Гра в Кальмара" через назву попереднього клубу, а світлину гравця замалювали у чорно-сині кольори.

Додамо, що останнім клубом Бергквіста став шведський Кальмар, у складі якого захисник провів 39 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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