"О том, что в клубе будет шведский защитник Дуглас Бергквист, мы узнали в 9 вечера 10 января. Мы решили представить его публике немедленно, и в течение часа нарисовали те самые черно-синие полоски поверх его прежней футболки. Владимир Генинсон в чате подтвердил, и публикация улетела.

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Утром мне стало понятно, что произошло что-то необычное. Спортивные паблики бушевали от обсуждения нашей презентации. Клубный телеграмм-канал до этого развивался не очень интенсивно, в нем было всего 128 подписчиков. К утру 11 января их уже было около 1 300, в десять раз больше. Затем, через три недели он поднялся еще вдвое – до 2600 пользователей. Кажется, мы уже четвёртые в УПЛ. Неплохой результат для зимнего межсезонья", – поделился Цикановский в интервью Tribuna.

Напомним, презентация Бергквиста пресс-службой Черноморца стала настоящим мемом. На фотографию со шведским игроком нанесли черно-синие полоски с надписью "Черноморец" – у клуба просто не было традиционного фото новичка в футболке одесситов.

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