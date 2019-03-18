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Прес-конференція Андрія Шевченка перед стартом збірної України у відборі до Євро-2020

18:43 784 Читать на русском
Прес-конференція Андрія Шевченка перед стартом збірної України у відборі до Євро-2020
Андрій Шевченко / Football.ua

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку до матчу відбору Євро-2020 з Португалією та плани щодо нейтралізації Кріштіану Роналду.

 

"Важко виробити стратегію протистояння найкращим гравцям світу. Ми маємо працювати злагоджено як команда. Будуть невеликі зміни саме до цієї гри з Португалією, тому що це дуже хороша команда з дуже якісними виконавцями.

Ми будемо використовувати всі можливі засоби, щоб відсунути Роналду подалі від воріт. Він чудово грає у штрафному майданчику, і зайвий раз це підтвердив проти Атлетіко в Лізі чемпіонів. Вік йому не заважає.

У мене багато інформації про Португалію. У нас вже є чітке розуміння, як треба грати. Ми будемо готуватися за своїм планом.

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У всіх ланках у нас є конкуренція. Ми викликали багато гравців, полетить 24-25. Вже на тренуваннях будемо бачити їх стан та визначимось.

Стан гравців? Є певний дискомфорт у Коваленка. Всі інші здорові.

У збірній всі мають забувати про клубні справи. Тут інша атмосфера та інші завдання. А грою за збірну вони можуть певним чином реабілітуватися перед фанатами за невдачі у клубах.

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Чи не будемо розслаблені з Люксембургом у разі вдалої гри в Португалії? За кожну перемогу дають три очки, і треба набирати по максимуму, якщо ми хочемо вийти на чемпіонат Європи, а це наша мета. У нас буде довгий переліт у Португалію, а звідти у Люксембург. Там міцна команда, яка добре грає в обороні.

Де використовувати Зінченка? Він дуже добре грає останні два місяці у Манчестер Сіті на лівому фланзі. Так, у нас він діє в середині поля, але з ним ми маємо варіанти, і це добре. Ще будемо дивитись, хто в якому стані.

Марлос в центрі чи на фланзі? Ми можемо його використовувати по-різному, і це добре.

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Швед талановитий молодий гравець, який поки не може знайти стабільність у грі. Він має бути лідером не лише за забитими голами, а і лідером у команді. Ми спостерігаємо за ним, у Шведа є перспектива стати дуже хорошим гравцем.

Відсутність ігрової практики у Коноплянки? За три роки, що я у збірній, у багатьох гравців не було достатньої практики. Я думаю, що у Жені велика мотивація. У тих матчах, де він грав, він добре себе проявляв, був лідером. І він один з наших лідерів. Ігри за збірну для нього будуть додатковою мотивацією", – сказав Шевченко на прес-конференції у понеділок.

Джерело: Футбол 24
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Україна Україна Збірна України Португалія - Україна Португалія Португалія Євген Коноплянка Євген Коноплянка Мар'ян Швед Мар'ян Швед Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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