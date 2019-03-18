Шевченко прокоментував зміну громадянства Мораєса, який вже завтра може приєднатися до збірної

Євро-2020 — 16:40 1143
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Євро-2020: Україна розпочала підготовку до перших матчів відбору – пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка
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Збірна України зібралась в Києві перед матчем з ПортугалієюЄвро-2020 — 16:27 1777
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"Фанати поперли на поле, як танк, – розпочалася бійня". Екстремальні пригоди українця в чемпіонаті, про який ви не чулиІнтерв’ю — 16:00 3057
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Поки Роналду готувався забивати Україні, фанати здавали квитки, або Португалія чекає "найкращого гравця світу"Італія — 15:45 1797
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Динамо – Челсі: один з гравців став жертвою расистських образ вболівальників, – офіційна заява клубуЛіга Європи — 15:24 1238