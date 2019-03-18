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Шевченко прокоментував зміну громадянства Мораєса, який вже завтра може приєднатися до збірної

18:00 1262 Читать на русском
Шевченко прокоментував зміну громадянства Мораєса, який вже завтра може приєднатися до збірної
Андрій Шевченко / соцмережі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на отримання форвардом Шахтаря Жуніором Мораєсом громадянства України.

"Це така ж новина для мене, як і для вас. Я після тренування зв'яжусь з Шахтарем, чи дійсно він отримав паспорт. Бо у нас все-таки вже є список викликаних гравців.

Мораєс офіційно отримав українське громадянство

Якщо все добре, якщо він дійсно українець та має паспорт, то я буду розглядати його як кандидата. Коли вже буду знати, тоді прийматиму рішення", – сказав він на прес-конференції у понеділок на НСК Олімпійський перед відкритим тренуванням збірної.

Додамо, що за інформацією FootballHub, Мораєс вже завтра може приєднатись до збірної України, яка готується до першого відбіркового матчу на Євро-2020.

Теги
Головне Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Натуралізація легіонерів для збірної України
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