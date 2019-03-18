Мораєс офіційно отримав українське громадянство

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс отримав українське громадянство.

Указ про надання Мораєсу громадянства підписав Президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба Шахтаря.

Жуніор Мораес починав кар'єру в бразильських клубах «Сантос», «Понте-Прета» і «Санту-Андре», потім грав в румунській «Глорії» і болгарському ЦСКА. Влітку 2012 року перебрався в Україну: провів по 3 сезону за донецький «Металург» і київське «Динамо». У червні 2018 року підписав контракт з «Шахтарем». Кращий бомбардир поточного чемпіонату (16 м'ячів). Всього в УПЛ - 138 матчів, 73 голи.

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