Шевченко: Не запитуйте мене більше про Ракицького

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поставив крапку в темі про невиклик захисника Зеніта Ярослава Ракицького у національну команду.

"Я не спілкувався з Ярославом ні під час, ні після його переходу у Зеніт. Я, як головний тренер, приймаю ті рішення, які вважаю найкращими для команди. Я вважаю, що ми викликали тих гравців, які будуть краще готові.

Для мене це питання вичерпане. Не запитуйте мене більше про це. Я говоритиму про тих гравців, яких я викликав", – сказав Шевченко на прес-конференції перед початком відбору до Євро-2020.

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Нагадаємо, що Ярослав Ракицький взимку перейшов з Шахтаря в Зеніт, після чого тренерський штаб збірної не включив його в заявку команди на перші матчі кваліфікації на чемпіонат Європи.

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