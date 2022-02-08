"За Коноплянку, якого хотів купити Ліверпуль, було призначено конкретну суму. Англійці з відповіддю тягнули до останнього. Потім їхні представники приватним літаком прилетіли до нас на останню стадію переговорів. У разі позитивного результату Коноплянка мав полетіти з ними.

Коноплянка не перейде в ЛАСК – вінгер Шахтаря має варіанти в трьох чемпіонатах Європи

З тією цифрою, яку їм озвучили, вони були не згодні. Можливо, думали, що приватний літак справить якесь враження. Покаже серйозність їхніх намірів. Не показав. Клуб не пішов на зниження ціни. У результаті вони полетіли вони ні з чим", – розповів Стеценко для FanDay.

Нагадаємо, у 2015-му Коно перейшов у Севілью на правах вільного агента. Зараз Євген залишається у таборі Шахтаря, але через травму провів у нинішньому сезоні лише два матчі.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи