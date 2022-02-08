"За Коноплянку, которого хотел купить Ливерпуль, была назначена конкретная сумма. Англичане с ответом тянули до последнего. Затем их представители частным самолетом прилетели к нам на последнюю стадию переговоров. В случае положительного результата Коноплянка должен был полететь с ними.

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С той цифрой, которую они озвучили, они были не согласны. Возможно, думали, что частный самолет произведет какое-нибудь впечатление. Покажет серьезность их намерений. Не показал. Клуб не пошел на понижение цены. В результате они улетели ни с чем", – рассказал Стеценко для FanDay.

Напомним, в 2015 году Коно перешел в Севилью на правах свободного агента. Сейчас Евгений остается в лагере Шахтера, но из-за травмы провел в нынешнем сезоне всего два матча.

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