Представник Зорі: Ми все доведемо на полі, а люди, які нагнітають ситуацію, нехай допоможуть клубам закінчити чемпіонат

Станіслав Оганов, який виконує обов'язки генерального директора Зорі, не надає вагомого значення словам представника УАФ щодо порушення порядку тестування на коронавірус.

Нагадаємо, за кілька годин до старту гри з'явилася інформація про можливий зрив поєдинку – начебто луганський клуб не за правилами пройшов тестування на COVID-19. Зрештою, Зоря оперативно довела правомірність своїх дій, а матч відбувся за планом. Втім, навіть після матчу голова спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов заявив, що дана ситуація може спровокувати скандал.

"Сьогодні футбол повертається в наше життя – і це дуже добре. Відчувається, що нам непросто входити в гру. Так, є деякі недоліки, але сподіваюся, що скоро все стане на свої місця.

Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Хочу сказати окремо щодо нагнітання деякими людьми ситуації навколо сьогоднішнього матчу. Ми все доводили і доведемо на футбольному полі. Особливо багато коментувати не буду. Нехай це залишиться на совісті людей, які нагнітають цю ситуацію. Нехай вони краще допоможуть всім клубам нормально провести і закінчити цей чемпіонат.

Є рекомендації МОЗ і УАФ, і ми їх чітко дотримуємося. По-іншому бути не може. Ми і в майбутньому будемо дотримуватися правил. Грати команді, чи ні – ця функція покладається на делегата матчу. Він дозволив проводити гру. Думаю, глядачі побачили хороший футбол. Будемо і далі рухатися вперед.

Хочу від імені ФК Зоря побажати здоров'я футбольному клубу Карпати. Нехай і працівники, і футболісти швидше одужують, повертаються у великий футбол і радують всіх уболівальників і Львова, і України.

І на завершення скажу, що 9 числа у нас запланований ПЛР-тест. Його результати ми обов'язково оголосимо або дев'ятого числа ввечері або на наступний день", – цитує Оганова офіційний сайт луганців.

Зоря в більшості перемогла Колос та вийшла на чисте друге місце в УПЛ