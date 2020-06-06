Представитель Зари: Мы все докажем на поле, а люди, нагнетающие ситуацию, пусть помогут клубам закончить чемпионат

Станислав Оганов, который иполняет обязанности генерального директора Зари, не придает большого значения словам представителя УАФ о нарушении порядка тестирования на коронавирус.

Напомним, за несколько часов до старта игры появилась информация о возможном срыве поединка – якобы луганский клуб не по правилам прошел тестирование на COVID-19. В конце концов, Заря оперативно доказала правомерность своих действий, а матч состоялся по плану. Впрочем, даже после матча председатель спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов заявил, что данная ситуация может спровоцировать скандал.

"Сегодня футбол возвращается в нашу жизнь – и это очень хорошо. Чувствуется, что нам непросто входить в игру. Да, есть некоторые недостатки, но надеюсь, что скоро все станет на свои места.

Заря – Колос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Хочу сказать отдельно по нагнетанию некоторыми людьми ситуации вокруг сегодняшнего матча. Мы все доказывали и докажем на футбольном поле. Особенно много комментировать не буду. Пусть это останется на совести людей, которые нагнетают эту ситуацию. Пусть они лучше помогут всем клубам нормально провести и закончить этот чемпионат.

Есть рекомендации МОЗ и УАФ, и мы их четко придерживаемся. По-другому быть не может. Мы и в будущем будем соблюдать правила. Играть команде или нет – эта функция возлагается на делегата матча. Он разрешил проводить игру. Думаю, зрители увидели хороший футбол. Будем и дальше двигаться вперед.

Хочу от имени ФК Заря пожелать здоровья футбольному клубу Карпаты. Пусть и сотрудники, и футболисты быстрее выздоравливают, возвращаются в большой футбол и радуют всех болельщиков и Львова, и Украины.

И в завершение скажу, что 9 числа у нас запланирован ПЦР-тест. Его результаты мы обязательно объявим или девятого числа вечером или на следующий день", – цитирует Оганова официальный сайт луганчан.

Заря в большинстве победила Колос и вышла на чистое второе место в УПЛ