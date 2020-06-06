Зоря в більшості перемогла Колос та вийшла на чисте друге місце в УПЛ

Зоря здолала Колос (1:0) у рамках 25-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Зоря – Колос стартував о 17:00. За кілька годин до старту гри з'явилася інформація про можливий зрив поєдинку – начебто луганський клуб не за правилами пройшов тестування на COVID-19. Зрештою, Зоря оперативно довела правомірність своїх дій, а матч відбувся за планом.

Зоря – Колос: луганський клуб зробив офіційну заяву щодо проходження тестів на коронавірус

Перший момент виник вже на 4-й хвилині. Абу Ханна пробив з меж штрафного – Волинець перевів м'яч на кутовий. Дальній постріл Кабаєва був менш вдалим, позаяк доволі далеко від площини воріт. А от на 13-й хвилині Зоря закономірно забила. Владислав Кабаєв отримав класний пас від Кочергіна, увійшов у штрафний майданчик, обіграв Гавриша та ударом у ближній кут пробив Волинця. 1:0 – підопічні Скрипника значно активніше розпочали гру і заслужено вийшли вперед.

Лєднєв міг забивати другий, але невдало виконав штрафний удар з хорошої позиції – перекинув і стінку, і ворота. Класний момент втратив Громов, який пробив головою після навісу Кабаєва – захисник Єфремов в останній момент встиг вибити м'яч, який вже летів у ворота. Наприкінці тайму команди обмінялися напівмоментами, але рахунок на табло порожньої Славутич Арени не змінився. 1:0 за підсумками перших 45-ти хвилин.

Початок другого тайму запам'ятався більше жорсткою грою, ніж моментами. Гольових шансів, по суті, не було, а от грубощів – хоч відбавляй. Як наслідок, Колос залишився в меншості. Олег Кожушко, який вийшов на заміну, отримав дві жовті, не погравши і 20-ти хвилин. Цікаво, що друге попередження нападник отримав за грубий фол проти Віталія Вернидуба у чужому штрафному майданчику.

Попри гру в меншості Колос намагався уникнути поразки. Активним був Денис Костишин, який вийшов у другому таймі. Один з його дальніх ударів був доволі небезпечним, проте Нікола Васіль відбив м'яч. Це був, по суті, останній момент у матчі – підопічні Віктора Скрипника довели гру до перемоги. На останніх секундах Микита Каменюка закотив м'яч у порожні ворота, але взяття воріт було справедливо скасоване через офсайд.

Зоря набрала 49 очок та вийшла на чисте друге місце в УПЛ. Десна, яка програла Шахтарю, має 46 пунктів – стільки ж у Динамо, яке свій матч проти Олександрії зіграє в неділю. У Колоса залишилося 26 пунктів – це остання позиція у верхній шістці.

Шахтар втримав перемогу над Десною в матчі з п'ятьма голами – чернігівці пропустили Динамо на третю сходинку в УПЛ