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"Назріває скандал, Зоря зробила не той тест": представник УАФ заявив, що луганцям загрожують санкції

19:21 952 Читать на русском
"Назріває скандал, Зоря зробила не той тест": представник УАФ заявив, що луганцям загрожують санкції
Зоря вляпалася у скандал? / офіційний сайт клубу

Голова спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов заявив, що ситуація з тестами Зорі на COVID-19 матиме продовження.

13’ Владислав Кабаєв
 
Олег Кожушко 65’
13’ Владислав Кабаєв
65’ Олег Кожушко

Нагадаємо, за кілька годин до початку матчу Зоря – Колос В'ячеслав Попов повідомив про порушення луганським клубом порядку здачі тестів на COVID-19. За його словами, Зоря замість ПЛР-тестів здала експрес-тести, внаслідок чого луганцям загрожувала навіть технічна поразка. Клуб в офіційній заяві спростував будь-які порушення та наголосив, що діяв відповідно до всіх рекомендацій та протоколів.

Зоря – Колос: луганський клуб зробив офіційну заяву щодо проходження тестів на коронавірус

Втім, схоже, що ситуація матиме продовження.

"28 травня вони проходили тест на імуноглобулін. Це тест, яким перевіряють після ПЛР-тестування. ПЛР-тестування Зоря мала зробити перед матчем з Колосом. Назріває скандал, тому що вони повинні були зробити не той тест 28 травня. Тоді вони повинні були зробити ПЛР-тестування, а зробили на імуноглобулін.

Яким має бути покарання? Там повинен делегат вирішити. Він зв'язується з керівництвом УАФ щодо рішення стосовно матчу. А асоціація вже приймає рішення, керуючись державними документами. Делегат таки дозволив проведення – значить, делегат неправильно вчиняє. Тому що вони не ПЛР-тестування зробили, а тестування на імуноглобулін. Тому сьогодні є можливість нагородити пацієнтів вірусом", – цитує Попова Tribuna.

До слова, Зоря обіграла Колос на Славутич Арені та вийшла на чисте друге місце УПЛ.

Зоря в більшості перемогла Колос та вийшла на чисте друге місце в УПЛ

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Теги
Зоря Зоря Зоря - Колос УАФ коронавірус
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