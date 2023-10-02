– Ми похвалили хлопців у роздягальні за сьогоднішню гру. Ми горді за них сьогодні, так як вони грали. Я думаю, що гра нам вдавалася. План, який ми ставили до гри, працював. Все зіпсував один дальній удар. Це також треба відзначити майстерність гравця команди-суперника.

Гармата Лєднєва і суддівський скандал у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Металіст 1925 – 1:0

Єдине, що не сподобалося – це реалізація моментів, адже їх у нас було достатньо. Дуже шкода, що ми їх не реалізували. За команду ми горді. Тільки соромно за наш суддівський корпус. Це просто ганьба, що таке відбувається в футболі. Я не знаю, що ще потрібно людям, на кожній грі є VAR і не ставити такі пенальті – для мене це незрозуміло. Можливо, у вас інша думка. Я не знаю.

– Враховуючи той склад, який ви виставляли на матч Кубка України, ви більше робили ставку на цей матч?

– Ми просто забагато сил витратили в попередньому турі з Колосом, і видно було по хлопцях, що вони вже "піднаїлися". Якби ми всю обойму кинули й на Кубок України, хвилювалися, що, можливо, будуть травми і вирішили трошки поберегти хлопців, – цитує Голодюка прес-служба Металіста 1925.

Дніпро-1 втримав перемогу над Металістом 1925 – Лєднєв забив дебютний гол за СК, черговий скандал з VAR