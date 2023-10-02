У першому таймі СК Дніпро-1 більше працював з м'ячем на половині поля Металіста 1925, однак команда рідко заходила у чужий штрафний. Як наслідок, виникли проблеми із конвертацією переваги в моменти. До перерви пригадується тільки лонгшоти Сарапія й Рубчинського – перший пробив повз ліву стійку, а удар другого парирував Мозіль.

Був також неприємний для харків'ян кутовий, після подачі з якого Сарапій опинився на м'ячі в метрах восьми від воріт. Втім, сфера просто відскочила від Едуарда в руки голкіперу. Ну і Гуцуляк замикав простріл Пуріти з гострого кута та з мінімальної відстані – без проблем для Мозіля.

Можливо, на якість атаки СК Дніпро-1 вплинула травма Когута, якого на 27-й хвилині довелося замінити Пурітою. Також варто відзначити відсутність Бабенка навіть у заявці. Замість Руслана в опорну зону довелося перевести Сарапія.

Які цікаві люди у віпці на матчі СК... Дніпряни зрозуміють. pic.twitter.com/qw7hkr2fMn — Майкл Сич (@totsamiymisha94) October 2, 2023

Хай там як, а задушити Металіст 1925 господарям не вдавалося. Ба більше – гості створили два моменти, які мали завершуватись голами. Обидва запоров Борячук. На 34-й хвилині Дмитренко обікрав Адамюка й увірвався на лівий край штрафного, покотивши Андрію під удар метрів з десяти. Волинець парирував!

На 43-й же Арі виконав проникну передачу на правий край – туди увірвався Борячук, який бахнув у ближній кут. Стійка врятувала СК Дніпро-1! Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Другий же тайм розпочався спокійно, без пожежних ситуацій біля воріт обох команд.

Тим більш неочікуваним став гол СК Дніпра-1 на 56-й хвилині – Лєднєв прийняв пас від Пуріти й потужно вистрілив під поперечку, а м'яч ще й зробив підкрутку в протихід Мозілю. 1:0!

Богдан забив дебютний гол у складі "жовто-чорних", однак всього через дві хвилини Металіст 1925 міг зрівняти рахунок. Дмитренко пішов у дриблінг на лівому фланзі й проштовхнув м'яч на край штрафного, а Борячук пробив у ближній з кута воротарського. Волинець виручив!

СК Дніпро-1 міг покарати за марнотратство кутовим на 62-й хвилині. Кравець замикав подачу, спрямувавши сферу в дальній кут, однак вона розминулась з каркасом. А далі стався скандальний епізод.

На 67-й хвилині Курило скинув навіс з корнера на праву стійку, а Борячук пробив головою в руку Гуцуляку. Це сталося прямо на лінії воріт. Після використання VAR бригада арбітрів вирішила, що це – не пенальті. Момент дійсно неоднозначний, адже рука Олексія була притиснута до тіла. Так здається на всіх повторах, крім одного.

Так чи інакше, Металіст 1925 в останні 20 хвилин виглядав значно активніше за дніпровців, яким через травму довелося замінити ще й Кравця. Втім, гостям не вистачало конкретики в завершальній фазі. Реально занести в актив можна тільки дальній удар Борячука, який пройшов повз праву стійку.

СК Дніпро-1 на останніх хвилинах міг і добити суперника зусиллями Пасіча, однак його лонгшот з-під поперечки дістав Мозіль. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Юрія Максимова. Вперше від початку сезону "спортклубівці" виграли два матчі поспіль.