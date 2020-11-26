"Він був одним з найвеличніших футболістів усіх часів. Марадона сам виграв чемпіонат світу для Аргентини. Ми в збірній Англії були ображені на нього за той гол. Окей, ти забиваєш гол, шахраюєш, але потім визнаєш, вибачаєшся і йдеш далі. Але ставлення в деяких країнах до такого, як видно, інше.

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Так, у нас були неприємні почуття, але вони вже в минулому. Зараз ми повинні визнати його велич. Марадона був дуже розумний. У тому епізоді він ще й хитнув головою, ніби б'є по м'ячу нею. Він здорово розумів все на футбольному полі.

Я не очікував, що Марадона підійде до судді і скаже, що він забив рукою. Але після гри він почав говорити про "руку Бога". Дієго так і не вибачився. Це було неспортивно", – наводить слова Шилтона Sky Sports.

Нагадаємо, в чвертьфіналі ЧС-1986 між Англією та Аргентиною (1:2) Марадона відзначився дублем та допоміг своїй збірній пройти у наступну стадію турніру. Один із м'ячів легендарний Дієго забив рукою, а потім сам назвав цей гол "рукою Бога".

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