63-річний фахівець повернувся на Артеміо Франкі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На посаді керманича "фіалок" Пранделлі змінив Якіні, який працював із флорентійцями з грудня 2019 року. Новий алленаторе Фіорентини вже працював із командою у 2005-2010 рр. і пішов з посади заради збірної Італії. На чолі "Скуадри Адзурри" він дійшов до фіналу Євро-2012, але був звільнений після провального Мундіалю в Бразилії. Після цього Пранделлі тренував Галатасарай, Валенсію, Аль-Наср і Дженоа.

До слова, Фіорентина наразі посідає 12-те місце в Серії А. Після семи турів "фіалки" набрали 8 очок, здобувши всього дві перемоги.

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