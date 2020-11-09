Руководство итальянской Фиорентины решилось на смену главного тренера посреди сезона. Вместо Джузеппе Якини с командой отныне будет работать Чезера Пранделли.

63-летний специалист вернулся на Артемио Франки, сообщает официальный сайт клуба.

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На посту наставника "фиалок" Пранделли сменил Якини, работавшего с флорентийцами с декабря 2019 года. Новый алленаторе Фиорентины уже работал с командой в 2005-2010 гг. и ушел с должности ради сборной Италии. Во главе "Скуадры Адзурры" он дошел до финала Евро-2012, но был уволен после провального Мундиаля в Бразилии. После этого Пранделли тренировал Галатасарай, Валенсию, Аль-Наср и Дженоа.

К слову, Фиорентина в данный момент занимает 12-е место в Серии А. После семи туров "фиалки" набрали 8 очков, одержав всего две победы.

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