Імовірний інтерес міланського Інтера до півзахисника Аталанти з Бергамо Руслана Маліновського набуває реальних обрисів.

Функціонери "нерадзуррі" уважно спостерігали за грою 27-річного центрхава минулої неділі, стверджує Calcio Atalanta.

Маліновський зацікавив Інтер, – Ді Марціо

Маліновський опинився у фокусі генерального директора Інтера Беппе Маротти та спортивного директора П'єро Аузіліо. Дует керівників міланців нібито бачить українця заміною Крістіану Еріксену, який не зміг освоїтися на Джузеппе Меацца. Потенційний трансфер Маліновського може відбутися у січні. Лідер "синьо-жовтої" збірної має чинний до літа 2024-го контракт із Аталантою.

У нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 2 асисти.

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