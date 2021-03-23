Досвідчений фахівець подав у відставку з посади головного тренера, повідомляє офіційний сайт "фіалок".

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Пранделлі очолив Фіорентину у листопаді минулого року і провів 23 матчі – 6 перемог, 6 нічиїх та 11 поразок. Команда продовжує йти в середині таблиці без серйозної загрози вильоту – до небезпечної зони 7 очок. Клуб підкреслив, що не хотів припиняти співпрацю з Пранделлі, однак 63-річний фахівець сам ухвалив таке рішення через нефутбольні причиини.

Очікується, що новим керманичем флорентійців стане Джузеппе Якіні.

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