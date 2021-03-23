Чемпіони Італії розглядатимуть чотирьох кандидатів, якщо Маестро не зможе виправити результати до кінця сезону, повідомляє La Repubblica.

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Перший з них – Массіміліано Аллегрі. Під його керівництвом Ювентус провів один з найкращих періодів у історії, однак прощання 2 роки тому було не ідеальним. Зокрема, йшлося про конфлікт з директорами Паратічі і Недведом, які досі в клубі. Троє інших кандидатів також італійці – Сімоне Індзагі (Лаціо), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта) і Лучано Спалетті (2 роки у відпустці). Для запрошення топових іноземних тренерів (Клопп, Гвардіола) не вистачає фінансів під кардинальну зміну складу.

Нагадаємо, Ювентус сенсаційно вилетів від Порту на стадії 1/8 Ліги чемпіонів. На внутрішній арені також не все гаразд – туринці йдуть третіми, відстаючи на 4 очки від Мілана і на 10 від Інтера.

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