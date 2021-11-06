Однозначно, центральний матч туру. Ворскла у поточному сезоні стала окрасою чемпіонату, хоча після ганебного вильоту від КуПСа ніхто про такий розвиток подій і подумати не міг. Полтавці не просто стабільно трималися на третій позиції до попереднього туру УПЛ, а ще й демонстрували досить яскравий і тактично грамотний футбол, прибивши усіх прямих конкурентів або зігравши з ними внічию (виключенням стала Зоря). Цей успіх виглядає досить дотепно, адже протягом двох років під керівництвом Юрія Максимова "зелено-білі" дико перебирали в статистичному плані – їхні реальні цифри практично по всіх показниках були в рази вищими, ніж очікувані.

Ворскла готується підписати Будківського, – джерело

Здавалося, що це просто дикий фарт, на якому довго команда не зможе їздити. Навіть зараз перебір за очками становить вже 5,7 балів (полтавці мали б йти на 5-й сходинці). Регресія до середнього повинна була наздогнати Ворсклу, але замість цього "зелено-білі" стали грати у свій найкращий футбол з часів бронзового сезону Василя Сачка. Він настільки якісний, що до вилучення Тілля в позаминулому турі ворскляни домінували над Шахтарем, граючи з позиції сили. Ось з таким суперником сьогодні доведеться зустрітись Динамо.

Щоправда, в останніх матчах колективу довелося працювати на морально-вольових, адже через коронавірус, травми та відсторонення випала значна частина лідерів – навіть Юрій Максимов не вилізав з дискваліфікацій. Між тим, без Тілля (найкращого асистента УПЛ), Скляра й Степанюка це вже зовсім інша команда – на долю цієї трійки припадає 14 голів (з 21-го загалом) та 13 асистів. Полтавці на тлі шалених втрат довго тримали переможну ходу, однак тиждень тому вони таки оступилися, розписавши "нулі" з Чорноморцем і покинувши третю позицію.

Сьогодні усі лідери "зелено-білих" повинні бути в строю (разом з Максимовим), тож на Динамо очікує дуже важка зустріч. Ворскла не боїться грандів, а от кияни після нічиї з Шахтарем розчаровують своїм ставленням до роботи у внутрішніх змаганнях – команда хоч і виграла чотири матчі поспіль, але в трьох з них провела лишень один гідний чемпіона тайм. Якщо проблеми з СК Дніпро-1 до перерви ще можна було зрозуміти, то мала кількість моментів, низький темп і три пропущених голи у поєдинках з Маріуполем розгнівали навіть Мірчу Луческу. Футболісти відверто філонили, причому цим займалися і резервісти.

Кияни досі залишаються на вершині турнірної таблиці чемпіонату, зберігаючи відрив від Шахтаря у три залікових бали, однак в таблиці очікуваних очок Динамо тиждень тому пропустило "гірників" уперед. Це – гучний сигнал про необхідність підтягнути ставлення до рядових матчів. Саме стабільний набір очок у них і приніс чемпіонство, але зараз кияни виглядають більш вразливими. Втім, поки що команда перемогла усіх середняків, а у поєдинку з Барселоною посеред тижня "біло-сині" явно заслужили на нічию.

Динамо є найсильнішим колективом УПЛ в плані оборони й здатності здобувати результат у прохідних поєдинках – навіть без налаштування кияни перемагають. У підопічних Мірчі Луческу найбільш злагоджена структура гри. Вони реально готові до другого "золота", але бажання дати собі перепочинок на 20, 30 або 45 хвилин ризикує завершитись осічкою. Ворскла – це той суперник, який готовий карати за зверхність.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Миколенко, Супряга, Попов, Кулач, Бєсєдін – В. Тілль, Вакула

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Тамм – Пердута, Челядін, Скляр, Кане – Рангел, О. Тілль – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Юрій Максимов на чолі Ворскли не зміг набрати жодного очка у п'яти матчах проти Динамо, причому останній поєдинок завершився розгромом у Полтаві з рахунком 1:5. І це кияни грали вже після завоювання чемпіонства. Лишень у фіналі Кубка "зелено-білі" були близькими до тріумфу, але серія пенальті завершилась на користь столичного колективу.

Нинішня Ворскла значно сильніша. Вона точно повинна дати важкий бій. Можна навіть сподіватись на забитий гол у ворота господарів, але навряд чи "біло-сині" залишаться без відповіді – останнім часом оборона полтавців виглядала досить слабко, і лише Різник рятував партнерів від катастрофи. Динамо, на відміну від Вереса й Чорноморця, забиває навіть у ситуаціях, де про взяття воріт ніхто й не подумав би (доведено Сидорчуком у Маріуполі).

До киян виникає дуже багато запитань щодо мотивації, а зараз вони ще й втомлені після Барселони. Втім, навіть у таких умовах підопічні Мірчі Луческу поки що стабільно били усіх сильних суперників. Клас – він і в Африці клас, тож прогнозуємо перемогу Динамо.

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