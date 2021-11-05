За звання гравець жовтня поборються Віктор Циганков, Денис Гармаш (обоє – Динамо), Тете (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла) та Аллах'яр Сайядманеш (Зоря), повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Луческу підписав вирок нападникам Динамо, поставивши у приклад Гармаша

У голосуванні за топ-наставника беруть участь Мірча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзербі (Шахтар), Юрій Максимов (Ворскла), Валерій Кривенцов (Металіст 1925), а також Віктор Скрипник (Зоря). Віддати голос за найкращого футболіста можна тут, за тренера – тут.

Нагадаємо, після 13-ти турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ лідирує, набравши 35 очок. На три пункти менше у Шахтаря. Третьою йде Зоря з 26 балами.

"Якби знав, де впаду, то собі підстелив би": Назарій Русин – про Луческу, жахливий час у Легії і конкуренцію з Довбиком