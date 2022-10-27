Тренер петровців Сергій Лавриненко підтвердив, що матч 10-го туру УПЛ з львів'янами у заплановані терміни не відбудеться.

Поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем та Рухом, який мав відбутися 30 жовтня, перенесено, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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"Ми отримали офіційного листа від Руха і, відповідного до нього, Інгулець написав до УПЛ, що ми згодні на ті умови, які вони просять. Багато футболістів львівського клубу були задіяні у Юнацькій лізі УЄФА, тому Рух попросив про перенесення матчу. Ми пішли їм назустріч", – сказав Лавриненко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, після 9-ти турів Рух у турнірній таблиці УПЛ йде дванадцятим з 8-ма очками, Інгулець передостанній з 4-ма пунктами.

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