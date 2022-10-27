Тренер петровцев Сергей Лавриненко подтвердил, что матч 10-го тура УПЛ с львовянами в запланированные сроки не состоится.

Поединок 10-го тура УПЛ между Ингульцем и Рухом, который должен был состояться 30 октября, перенесен, сообщает официальный сайт УПЛ.

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"Мы получили официальное письмо от Руха и, в соответствии с ним, Ингулец написал в УПЛ, что мы согласны на те условия, которые они просят. Многие футболисты львовского клуба были задействованы в Юношеской лиге УЕФА, поэтому Рух попросил перенести матч. Мы пошли им навстречу", – сказал Лавриненко в комментарии FootBoom.

Напомним, после 9-ти туров Рух в турнирной таблице УПЛ идет двенадцатым с 8-ю очками, Ингулец предпоследний с 4-мя пунктами.

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