Юнацька Ліга УЄФА. Фінал плей-офф переможців. Перший матч

Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3

Голи: Акман, 34 – Столярчук, 5, Ердем, 8 (авт.), Добрянський, 79

У попередньому раунді Галатасарай вибив румунську Меркурю-Чук завдяки перемозі в рідних стінах (4:0) після виїзної нічиєї. Рух схожим чином взяв гору над польським Заглембє. Команда Віталія Пономарьова лідирує і в поточному сезоні юнацької першості України, загалом не програючи в усіх турнірах вже понад рік – з вересня 2021-го, або 22 матчі поспіль. Статус домашньої команди турецькі "леви" прагнули підтвердити на культовому стадіоні Алі Самі Єн, де виступає доросла команда.

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На старті зустрічі 17-річний вінгер молодіжної збірної Киргизстану Алмазбеков сміливо пішов у дриблінг, зупинившись лише на третьому захисникові. У відповідь Рух закиданням з глибини змусив голкіпера турків виходити далеко з воріт. Цей маневр лише відклав гол на кілька миттєвостей. Стамбульці спокійно дозволили Олегу Федору подати з лівого краю, а дальню стійку замкнув іншй вінгер Андрій Столярчук. Ще кілька гострих атак львів'ян. Паси за спину, дальній постріл. Галатасарай, схоже, не чекав такого активного пресингу. Просто губляться турки біля власного штрафного, а потім ще й замикають простріл з того ж лівого краю у свої ворота.

Відзначимо, що Столярчук до забитого м'яча додав ще й своєрідний асист. Регулярно міняється він флангами з Федором. Цікавий робочий хід гостей. Перший удар суперника на 16 хвилині. Герета перевів на корнер. Серія кутових отримує гостре продовження з другим сейвом голкіпера українців. Рух взяв певну паузу, адже суперник не надто серйозно навантажував оборону й воротаря. Однак на 34 хвилині гості пропустили після розіграшу кутового. Удар Акмана з-за меж штрафного вдався на славу.

Насторожила реакція Руха на свою перевагу. Команда відверто припинила думати про атаку хвилини з 25. Галатасарай у підсумку перевершив за ударами (5:4), змусив українців частіше фолити, що вилилося у 2 попередження та гол після одного з численних кутових. Львівська команда врахувала помилки і після переви почала знову активніше. Удару Пастуха не вистачило влучності, але це хоча б перша спроба за 20 хвилин гри. Саме цього нападника, до слова, замінили вже на 50-й. Уже 0:3 за жовтими картками, ціною фолу львів'яни зупиняють дрібних, але технічних опонентів.

Непогане закидання у штрафний Галатасарая, підводить прийом. Стамбульці намагаються тиснути, але у 2 таймі хлопці в жовтому спокійніше тримають оборону. Кумедно спостерігати, як дуже невисокі на фоні рухівців турки намагаються проходити вперед. Враження, ніби діти проти дорослих вийшли. Випрошують господарі пенальті за нібито гру рукою. Суддя невбалаганний. У наступній атаці Підгурський перевірив пильність голкіпера дальнім ударом. Столярчук раптово впав на газон, але продовжив зустріч. Маневри гостей прості. Бомбардувати подачами з флангів і дальніми ударами. Лише у стартові 10 хвилин матчу виходило здивувати суперника. Далі ж спроби задушити техніку атлетичністю і фізикою.

Навіть не намагаються турки подавати кутові, на другому поверсі їм ловити нічого. Один із розіграшів стандартного положення призвів до контратаки. Кількома фінтами в центрі Олег Федор створив перевагу та ще й перевів на правий фланг у темп. Далі Сапуга розписав не менш вивірену передачу на Добрянського, який впевнено переграв голкіпера. Спрацювала заміна гостей. Забив захисник, який вийшов на 50 хвилині. Галатасарай так і не спромігся на якусь відоповідь. Вагома заявка на євровесну від уже третього українського клубу (туди наразі пробилися обидві команди Шахтаря). Матч-відповідь відбудеться у Польщі 2 листопада.