Напередодні, 24 жовтня, екс-президент Руха дав емоційну прес-конференцію, під час якої розкритикував керівництво УАФ та розповів про наболіле в українському футболі. Президент Інгульця Олександр Поворознюк не надто згоден з колишнім колегою.

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– Яке ваше бачення цієї прес-конференції Козловського? Чи підтримуєте ви цю, можна сказати, революцію в українському футболі?

– А це революція? Те, що я бачу – це гав гав гав гав, а вкусить не можу. Конкретики ніякої, якщо ти конкретно вже говориш – то називай речі своїми іменами. Я ніякої конкретики там не побачив. Факти давай, тоді будемо про щось говорити. Я за справедливість теж, за чистоту футболу теж. Ну так давайте про щось говорити конкретно. А оце так ото гав гав гав гав, як Гріша (тут і далі стилістику збережно – прим.).

– Григорій Петрович каже, що чимало клубів готові його підтримати в плані боротьби з корупцією у суддівстві, в плані того, що потрібні зміни в УАФ. Ви серед цих клубів?

– Зразу кажу – ні. Тому що Гріша, щоб ви просто розуміли... Це в Україні є дві людини – Юля Тимошенко та Григорій Козловський. Тільки та в політиці, а цей у футболі. Якщо ви хочете знайти проблему, то її шукати не треба. Гріша – це вже проблема.

Він мені дзвонить і каже: "За мною стоять з Офісу Президента, і батьки отих живуть у мене. Та я зараз тут порву всіх, давай до мене". У мене своя думка з цього приводу. Таких людей, як він називав, я навіть не хочу називати. І не буду називати, тому що я себе поважаю. І свою думку поважаю.

Думаю, що ті люди з Офісу Президента скоро дізнаються, наскільки він гнилий, і зроблять висновки. Буде зовсім все по-іншому, повірте. Ота табачка, яка працює на контрабас все свідоме своє життя, за що побудувалася та база, і хто в нього компаньйони з Росії. Все скоро буде ясно, повірте.

– Маєте на увазі, що Козловський збирає коаліцію проти УАФ?

– Ну звісно.

– А хто в ній?

– Я – ні. А за інших не хочу навіть і говорить. Це ж Гріша, він завжди робить коаліції. Згадайте Першу лігу. Не дограти чемпіонат – коаліція. Пул – коаліція. Гріша всюди хоче бути на керівних ролях, а насправді він просто миша. Він просто цього не розуміє, що він просто шавка в чужих руках.

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– В чиїх, на ваш погляд? От мені здається, що там видніються вуха власників Динамо.

– Я прізвищ не називаю. Я ж вихована нормальна людина, дуже багато вирішував питань, але з моїх вуст ніколи не звучали прізвища. Те що робить зараз Козловський – він просто придурок, конкретний причому. Ті люди як дізнаються, що він меле язиком, то він відповість дуже жорстко.

– Як вважаєте, чи потрібні зміни в українському футболі, які ініціював Козловський?

– У суддівському корпусі однозначно треба щось змінювати. У футболі однозначно треба щось змінювати. Але треба розуміти, що зараз всі шишки отак просто на Павелка. Я взагалі не підтримую Павелка, не підтримую нікого. Я – нейтральний. Знаю, що в мене совість чиста, я арбітрам гроші не даю і живу чесно, граю чесно. Найбільша моя самоповага – що я граю за зароблені гроші, а Гріша грає за контрабас.

Він сказав, що до мене не приїде на наступний тур, почав мені розказувати за якийсь Будапешт. Що в підсумку? Не знаю. Коли він просив мене зіграти U-19, у мене не було ким грати. Діти повтікали в Польщу. Не було ким грати. Я приїхав, 12 чоловік було, меншого віку двоє було, але я грав, ким було. Для того, щоб йому пішло в залік.

– А у вас самого є докази, що він грає за контрабас?

– Та звичайно! Ну фабрика, ну як. Він дарма мене зачепив. Я зараз, як він, зберу прес-конференцію. Розкажу, скільки він платить податків у місяць, а скільки краде. Я все розкажу. Він хотів цього – значить, будем воювать.

Гриша – це все сказано. Гриша – це є Гриша. У мене немає крадених грошей, у цьому різниця між нами. Навіщо ти береш і принижуєш весь український футбол і український народ? Я не можу цього зрозуміти.

Мене наболіло, що він так вчиняє. От Минай приїхав і обіграв Інгулець на виїзді. У чому проблема? Так приїдь і ти. У чому проблема? Прийде час, і за все доведеться відповідати – розповів Олександр Поворознюк Ігорю Бурбасу.

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