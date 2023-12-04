Матч 17-го туру УПЛ між ЛНЗ та Минаєм, який мав відбутися 9 грудня, перенесено на пізніший термін, повідомляє прес-служба черкасців.

Минай – Динамо: УПЛ оголосила офіційне рішення щодо скандального поєдинку

"Футбольний клуб Минай пішов на зустріч ЛНЗ, у якого виникла проблема з місцем проведення домашнього матчу та погодився на перенесення зустрічі. Також клопотання черкасців задовольнила Дирекція УПЛ. Тому матч ЛНЗ – Минай другого кола сезону-2023/24 відбудеться вже наступного року", – йдеться в офіційній заяві закарпатців.

Таким чином обидві команди у 2023 році офіційних поєдинків більше не проводитимуть.

Нагадаємо, напередодні Минай не зміг завершити гру з Динамо через повітряну тривогу і матч також було перенесено.

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