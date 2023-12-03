Зустрічалися сусіди в турнірній таблиці УПЛ. Чорноморець, який класно почав сезон, після низки невдалих результатів скотився на дев'яте місце. Перед цим туром в одеситів було три поразки поспіль. У виступах ЛНЗ відстежити тенденцію важко, однак дебютанти УПЛ час від часу набирають очки, тому поки можуть не думати про зону вильоту.

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Склалося враження, що сьогодні команди вийшли на гру передусім з метою не програти. Хоча почалося все весело. Вже на першій хвилині у гостей був перспективний штрафний. Бойко пробив прямо в руки Варакуті. Через кілька хвилин кіпер Чорноморця нервово перервав подачу Рибалки з кутового. Хто ж знав, що у першому таймі на цьому з гостротою покінчено...

Абсолютно рівна нічийна гра. Одесити трішечки більше тримали м'яч, але в атаці розраховували лише на довгі передачі в напрямку Ієде. Той дуже старався, але захисники брали чисельністю. ЛНЗ провів кілька контратак без належного завершення. Ось і маємо за 45 хвилини аж один удар в площину (так, саме той штрафний на старті матчу).

Другу половину Чорноморець почав із грубих помилок. Спочатку ЛНЗ отримав право на вільний удар – голкіпер взяв м'яч до рук після передачі від свого захисника. Черкасці дуже довго готували розіграш, але Рибалка пробив дуже невдало. Слідом одесити зробили ще один подарунок. Пасіч з лівого флангу прострілив у штрафний. Там Салюк не зумів вибити м'яч, чим скористався Хобленко. Олексій потужним ударом увігнав м'яч у сітку. Це дебютний гол форварда у складі ЛНЗ (востаннє він забивав ще у квітні, коли грав за Карпати).

Чорноморець нічого не міг створити в атаці, але знайшов спосіб зрівняти рахунок. Кузик подав зі штрафного, внаслідок чого виникла паніка у володіннях ЛНЗ. М'яч відскакував від футболістів, як у пінболі, а Штогрін зорієнтувався найкраще за всіх і відзначився.

Через декілька хвилин одесити заробили схожий стандарт і пішли великими силами виривати перемогу. Але пропустили фатальну контратаку. Наумець підібрав м'яч на власній половині, протягнув до чужого штрафного та прицільно пробив. Колишній гравець Чорноморця вирішив долю матчу на користь ЛНЗ.

У компенсований час гості закріпили перевагу. Салюк грубо помилився, віддавши м'яч Прядуну, а той викотив на удар Олійнику. 36-річний гравець поставив красиву крапку в поєдинку. ЛНЗ переміг, набрав 20 очок і піднявся на 9 місце УПЛ, обійшовши якраз Чорноморець. У "моряків" вже 4-матчева серія поразок, яка відкинула команду на 10 сходинку.