Матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и Минаем, который должен был состояться 9 декабря, перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба черкащан.

Минай – Динамо: УПЛ объявила официальное решение относительно скандального поединка

"Футбольный клуб Минай пошел на встречу ЛНЗ, у которого возникла проблема с местом проведения домашнего матча и согласился на перенос встречи. Также ходатайство черкащан удовлетворила Дирекция УПЛ. Поэтому матч ЛНЗ – Минай второго круга сезона-2023/24 состоится уже в следующем году", – говорится в официальном заявлении закарпатцев.

Таким образом обе команды в 2023 году официальных поединков больше проводить не будут.

Напомним, накануне Минай не смог завершить игру с Динамо из-за воздушной тревоги и матч также был перенесен.

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