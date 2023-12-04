Поединок между ЛНЗ и Минаем в 2023 году не состоится – закарпатцы объяснили причины переноса игры
Расписание 17-го тура чемпионата Украины претерпело очередные изменения.
Матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и Минаем, который должен был состояться 9 декабря, перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба черкащан.
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"Футбольный клуб Минай пошел на встречу ЛНЗ, у которого возникла проблема с местом проведения домашнего матча и согласился на перенос встречи. Также ходатайство черкащан удовлетворила Дирекция УПЛ. Поэтому матч ЛНЗ – Минай второго круга сезона-2023/24 состоится уже в следующем году", – говорится в официальном заявлении закарпатцев.
Таким образом обе команды в 2023 году официальных поединков больше проводить не будут.
Напомним, накануне Минай не смог завершить игру с Динамо из-за воздушной тревоги и матч также был перенесен.
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