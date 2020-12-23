"Після расистської фрази "повстання рабів", сказаної Марконі на адресу Обі, К'єво висловлює свою солідарність з нашим гравцем, якого словесно атакували. Це не має нічого спільного з базовими цінностями спорту, етикою і повагою.

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К'єво рішуче засуджує расистську поведінку, від якої постраждав Обі, і шкодує про те, що за висловлювання, яке почуло більшість присутніх на полі, не були вжиті якісь дисциплінарні заходи з боку офіційних осіб матчу або поліції", – йдеться у заяві на офіційному сайті К'єво.

Зазначимо, що інцидент трапився у матчі 14-го туру Серії B між Пізою та К'єво. Цікаво, що Обі, побачив жовту картку перед собою, тоді як провокатор Марконі уникнув покарання.

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