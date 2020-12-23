"После расистской фразы "восстание рабов", сказанной Маркони в адрес Оби, Кьево выражает свою солидарность с нашим игроком, которого словесно атаковали. Это не имеет ничего общего с базовыми ценностями спорта, этикой и уважением.

Буффон рискует получить дисквалификацию за богохульство – легенда громко обругал молодого партнера

Кьево решительно осуждает расистское поведение, от которого пострадал Оби, и сожалеет о том, что за высказывание, которое услышало большинство присутствующих на поле, не были приняты какие-то дисциплинарные меры со стороны официальных лиц матча или полиции", – говорится в заявлении на официальном сайте Кьево.

Отметим, что инцидент произошел в матче 14-го тура Серии B между Пизой и Кьево. Интересно, что Оби, увидел желтую карточку перед собой, тогда как провокатор Маркони избежал наказания.

Гвардіола проти Артети, Анчелотті буде мститись Манчестер Юнайтед та іспит на мужність для Мілана – топ-матчі мідвіку