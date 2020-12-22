Реал Сосьєдад – Атлетіко

22 грудня, 20:45. Сан-Себастьян, Аноета

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: зустрічатимуться перша і третя команда чемпіонату Іспанії. Сосьєдад потрапив у затяжну серію без перемог, яка у всіх турнірах вже налічує 8 поєдинків, з яких 5 у Ла Лізі. Не так давно колектив із Сан-Себастьяна змушував говорити про себе усю Європу. Блискучий старт сезону підняв команду на вершину. Однак згодом почалися проблеми. Аномальна епідемія травм підкосила майже всіх лідерів – у лазареті досі перебувають Давід Сілва, Янузай, Горасабель, Ільяраменді. Загалом Іманоль Альгуасіль не може розраховувати на 9 футболістів. Найкращому тренеру жовтня необхідно терміново розробити та реалізувати "план Б", адже з таким темпом не далеко і до відставки.

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Атлетіко почувається значно краще. У нинішньому сезоні мадридці програли лише двічі – Реалу та Баварії. Команда Дієго Сімеоне розташувалася на вершині турнірної таблиці, при цьому зігравши на два матчі менше за конкурентів. Оптимізму додає форма Луїса Суареса, який нарешті перервав гольову засуху. Засмучуватися може хіба Дієго Коста, який нещодавно покинув клубний лазарет. "Суарес не забивав, але як тільки я повернувся, він оформив дубль. От сволота", – жартував іспанець після гри з Ельче. Мотивує Атлетіко ще й той факт, що минулого сезону вони не перемогли Сосьєдад жодного разу. Словом, є усі підстави очікувати видовищного поєдинку і чергової перемоги Мадридців.

Прогноз "Футбол 24": 1:4

Ювентус – Фіорентина

22 грудня, 21:45. Турин, Альянц Стедіум

Телетрансляція на "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: на нас чекає одне з найпринциповіших італійських дербі. Для Фіорентини немає запеклішого ворога, ніж Ювентус. Літній трансфер Федеріко К'єзи неабияк розлютив фанатів "фіалок" та викликав незадоволення у роздягальні команди. Немає сумнівів, що гості спробують влаштувати "теплу" зустріч своєму колишньому лідеру. Тим паче Фіорентині вкрай потрібні очки. Лише дві перемоги в чемпіонаті коштували Беппе Якіні посади. З Чезаре Пранделлі помітне покращення. Дві нічиї в останніх матчах проти Сассуоло та Верони дають можливість сподіватися на хороший результат в Турині, де все та ж нічия буде прирівнюватися до перемоги.

Ювентус точно не налаштований втрачати очки. Команда Андреа Пірло і так подарувала конкурентам забагато. Лише криза Наполі, Аталанти й Лаціо дозволяє йти в зоні ЛЧ. В нинішньому сезоні туринці здобули одну перемогу (над Сампдорією) проти команд із першої десятки і мають серйозні проблеми, коли суперник діє організовано. Нічиї проти Кротоне і Беневенто це зайвий раз доводять. На щастя, є Кріштіану Роналду. Португалець у 9 зустрічах забив 12 голів та очолює бомбардирські перегони. Саме від нього будемо чекати феєрії, а ще, звісно, від К'єзи, якому є що доводити.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Арсенал – Манчестер Сіті

22 грудня, 22:00. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Кубок Англійської ліги – останній шанс для Арсенала бодай якось врятувати провальний сезон. Мікель Артета на передматчеву прес-конференцію прийшов зі стосом статистики, намагаючись довести несправедливість більшості поразок його колективу. Цифри – це добре, але "каноніри" йдуть в нижній частині таблиці лише в чотирьох очках над зоною вильоту. Сподіватися на високі місця вже не доводиться, тому варто зробити ставку на кубки. До того ж Артета вже має досвід перемог над Гвардіолою у матах на виліт. Минулого сезону він вибив свого учителя у півфіналі Кубка Англії, а потім взяв трофей. Зараз Мікелю звитяга над Ман Сіті дуже потрібна.

Пеп Гвардіола теж перебуває під тиском критики. Результати не можна назвати провальними – команда за втраченими очками йде в зоні ЛЧ, але до гри чимало питань. Особливо на фоні нового контракту та чергових закупок на трансферному ринку. Через напружений графік, на який постійно скаржиться наставник "містян" варто очікувати на ротацію. Це черговий шанс для Олександра Зінченка, який востаннє виходив на поле ще 1 грудня. Саме в таких турнірах і потрібно підтверджувати свої амбіції регулярно грати в основі.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Мілан – Лаціо

23 грудня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Златан Ібрагімовіч ще не відновився після травми, але це не означає, що команда нічого не варта без шведа. У розпорядженні Стефано Піолі дуже молода команда, яка поводиться дуже зріло. Ось що казав головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі після поразки в минулому турі: "Мілан мене вразив не грою, а власною самовпевненістю. Вони почуваються сильними, і це дуже помітно на полі". "Россонері" по праву очолюють Серію А, але далеко не безгрішні. До того ж у лазареті аншлаг. Крім Златана, там перебувають Кесс'є, Беннасер, Габбія, К'яєр, Тоналі та Ребіч. Мілан залишається єдиною командою у топ-5 чемпіонатах, яка не програвала після локдауну. Зберегти цей статус буде вкрай складно.

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А тут ще й Лаціо приїде в хорошому настрої. Адже в минулому турі підопічні Сімоне Індзагі без проблем розібралися з Наполі. Досі не відновилися Ачербі, Луліч та Лейма, але й проти неаполітанців вони не грали. "Орли" потребують другої великої перемоги поспіль, щоб остаточно повернути впевненість у власних силах. Знекровлений Мілан підходить для цього, як ніхто інший. Гарантувати можна одне – жодна з команд не буде навіть намагатися закриватися в обороні. Забудьте про нудне кальчо – всі в атаку.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Евертон – Манчестер Юнайтед

23 грудня, 20:45. Ліверпуль, Гудісон-парк

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Евертон блискуче почав нинішній сезон, але після травм Хамеса та Аллана загальмував. Проте Карло Анчелотті реанімував свою команду. В останніх трьох матчах "іриски" прибили Челсі, Арсенал та Лестер, пропустивши лише один гол. Стабільно забиває Калверт-Льюїн, плюс нарешті "прокинулися" Рішарлісон та Івобі. Навіть Сігурдссон пригадав, що ходив у претендентах на статус гравця з приставкою "топ". Нинішній наставник Евертона завжди славився успіхами в кубкових турнірах – ще один аргумент на користь господарів. Це буде третє тренерське протистояння Анчелотті та Сульшера. У норвежця вже є перемога, а італієць спробує її здобути завтра.

Манчестер Юнайтед зараз також "на ходу". Календар був прихильним до манкуніанців, і вони витиснули з нього майже максимум. Насторожують лише матчі проти "великих" команд. З Челсі та Ман Сіті були нічиї, а з Тоттенхемом та Арсеналом – поразки. Так, півтора місяця тому "дияволи" вже знімали скальп з "ірисок", але зараз ситуація змінилася. Евертон став сильнішим і значно впевненішим. Манчестер теж додав у стабільності. Визначити фаворита в майбутній зустрічі – неможливо. Це буде поєдинок приблизно рівних за класом команд, де все вирішать деталі і тренерський хист.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

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