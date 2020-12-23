Федерація футболу Італії розпочала розслідування щодо богохульних викриків ветерана у матчі 13 туру Серії А проти Парми, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Під час поєдинку Буффон давав гучні вказівки молодому Маноло Портанові і не втримався від міцної репліки. Арбітр Кальварезе не зафіксував цей інцидент у рапорті, тому легенда Юве цілком міг уникнути покарання. Вищі інстанції розпочали окреме розслідування, і ризик дискваліфікації з'явився знову.

Додамо, що в Італії далеко не вперше карають за богохульство. Зазвичай це завершується одним матчем дискваліфікації для порушника релігійних цінностей.

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