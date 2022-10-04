Президент Інгульця Олександр Поворознюк не втомлюється створювати "перли" під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього разу – про терориста Путіна та можливість ядерної ескалації.

"Путін нас лякає ядерною війну, бл**ь? Почуття страху втрачене, боятися вже треба тобі! Ми боялись, бл**ь, ракет, пережили це, бл**ь! А ракети по нам (тут і далі збережена пряма мова й стилістика – прим.) прилітали ті, що Юлія Тимошенко за часи свого прем'єрства віддала за розрахунки по газу.

Поворознюк: Вкрадений в окупантів танк передали ЗСУ

Тепер ті крилаті ракети – 600 штук, бл**ь – порахуйте, скільки з них прилетіло в Україну. 600 з них – українські, які віддали, бл**ь! І що ми хочемо, що ми чекаємо? А вони повіддавали ракети, тепер фотографуються на фоні зруйнованих будинків. І розказують, які білі та пушисті! А тепер хтось лежить в ОАЕ на березі моря та мріє про свободу, су*а!

Путін, та пішов ти на**й з тою ядерною війною! Ми пережили Чорнобиль, переживем і тебе, тому що ми боремося за свою свободу! І повір, бл**ь, ніхто тебе не боїться. Ти сам боїшся ядерної війни, бл**ь! Ти більше за все боїшся, що ми в Москву прийдемо та Білорусь захопимо! Все. Слава Україні, слава нації і пиз**ць Російській Федерації", – заявив Поворознюк.

Нагадаємо, на 4 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Інгульця видав емоційну промову на підтримку Зеленського, яка у підсумку лягла на музику та стала хітом.

Бедон водки і машина пива: Поворознюк запалив у етері ЛЧ – парі з Козловським, Лунін в Інгульці, Вова, Кошовий, політика