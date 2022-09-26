Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про долю танка, який його добровольчий загін нібито відібрав у росіян.

"Танк ми взяли на перших днях війни. Я вже зрозумів, що сюди точно орки не прийдуть, то танк уже нам точно непотрібний. Думаю, що ЗСУ він принесе більше користі, тому ми вирішили його передати.

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Танк ми передали спецпідрозділу, який поки не можемо назвати. Так попросив комбриг і вище керівництво нашої держави. Передаємо не тільки танк. Будемо відвантажувати трофейні автомати. Трофейні всі зареєстрували", – заявив Поворознюк у коментарі Petrove TV.

Нагадаємо, президент Інгульця на початку повномасштабного вторгнення створив у Петровому добровольчий загін "За Петрівщину", зараз він є його командиром.

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