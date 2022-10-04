Президент Ингульца Александр Поворознюк не устает создавать "перлы" во время полномасштабного вторжения России в Украину. На этот раз – о террористе Путине и возможности ядерной эскалации.

"Путин нас пугает ядерной войной, бл**ь? Чувство страха потеряно, бояться уже надо тебе! Мы боялись, бл**ь, ракет, пережили это, бл**ь! А ракеты по нам (здесь и дальше сохранен прямой язык и стилистика – прим.) прилетали те, что Юлия Тимошенко за время своего премьерства отдала за расчеты по газу.

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Теперь те крылатые ракеты – 600 штук – посчитайте, сколько из них прилетело в Украину. 600 из них – украинские, которые отдали, бл**ь! И что мы хотим, что мы ждем? А они рассказывали ракеты, теперь фотографируются на фоне разрушенных домов. И рассказывают, какие белые и пушистые. А теперь кто-то лежит в ОАЭ на берегу моря и мечтает о свободе, су*а!

Путин, да пошел ты на**й с этой ядерной войной! Мы пережили Чернобыль, переживем и тебя, потому что мы боремся за свою свободу! И поверь, бл**ь, никто тебя не боится. Ты сам боишься ядерной войны, бл**ь! Ты больше всего боишься, что мы в Москву придем и Беларусь захватим! Все. Слава Украине, слава нации и пиз**ц Российской Федерации", – заявил Поворознюк .

Напомним, на 4 день полномасштабного вторжения России в Украину президент Ингульца издал эмоциональную речь в поддержку Зеленского , которая в итоге легла на музыку и стала хитом.

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