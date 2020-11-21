"Незважаючи ні на що, ми підходимо до матчу з Динамо в чудовому настрої. Є у нас кадрові проблеми – досить немалі. Але ми налаштовані оптимістично.

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Якщо боженька допоможе, дай бог, будуть залітати голи у ворота Динамо. Для нас це рядовий суперник. Ім'я? Ну і що. Це футбол, все буває. Ми не в казино чи в літрбол граємо, тому налаштовуємося на хорошу гру, а якщо виграємо, команда в обіді не залишиться", – цитує Поворознюка Meta-ratings.

Зауважимо, матч між Інгульцем та Динамо у рамках 10 туру Прем'єр-Ліги відбудеться вже сьогодні, 21 листопада. Початок о 14:00.

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