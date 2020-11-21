"Буде дуже непростий матч з важким суперником. Треба буде терпіти. Будемо чекати свого моменту, щоб забити гол. Динамо – топ-клуб. Це бренд України. Там зібрані найкращі футболісти України. Там багато вихованців.

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Я дуже люблю і поважаю Динамо. Це клуб, який навчив мене багато чого в футболі. Якщо виходити й думати, що ми граємо з Динамо і програємо, то, звичайно, так і вийде. А так ми в команді намагаємося один одного підбадьорювати, що в Динамо такі ж футболісти, просто грають з Мессі на Камп Ноу. А так – нічого страшного немає", – сказав Янаков в ефірі Футбол News.

Зауважимо, матч між Інгульцем та Динамо у рамках 10 туру Прем'єр-Ліги відбудеться вже сьогодні, 21 листопада. Початок о 14:00.

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