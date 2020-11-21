"Несмотря ни на что, мы подходим к матчу с Динамо в отличном настроении. Есть у нас кадровые проблемы – достаточно немалые. Но мы настроены оптимистично.

"В Динамо такие же футболисты, просто играют с Месси на Камп Ноу": вингер Ингульца – о матче с киевлянами

Если боженька поможет, дай бог, будут залетать голы в ворота Динамо. Для нас это рядовой соперник. Имя? Ну и что. Это футбол, все бывает. Мы не в казино или в литрбол играем, поэтому настраиваемся на хорошую игру, а если выиграем, команда в обиде не останется", – цитирует Поворознюка Meta-ratings.

Заметим, матч между Ингульцом и Динамо в рамках 10 тура Премьер-Лиги состоится уже сегодня, 21 ноября. Начало в 14:00.

Ингулец – Динамо: анонс матча УПЛ