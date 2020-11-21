Інгулець залишається однією з двох команд без перемог у поточному розіграші УПЛ. Петровці не вигравали навіть у контрольних поєдинках, а в останню звитягу над суперником підопічні Сергія Лавриненка святкували аж на початку серпня, у Першій лізі. За очікуваними голами, очками та іншими статистичними показниками дебютанти ліги міцно тримаються в групі аутсайдерів, хоча відвертих провалів колектив не допускає. Сім з дев'яти матчів Інгулець звів до нічийного рахунку, відбираючи очки навіть у претендентів на єврокубки, а при поразці Олександрії новачки без купи основних виконавців ледь не закамбечили з 0:4.

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З усього літнього підсилення УПЛ саме Інгулець виглядає найбільш зібраним та організованим. Команда добре збалансована в кадровому плані, не хапає зірок і не намагається демонструвати суперсучасний футбол. При цьому вона якісно закривається, непогано пресингує та контратакує. Щонайголовніше, у футболістів все в порядку з характером, тож з кавалерійського наскоку взяти петровців проблематично. Щоправда, для перемог в еліті цих якостей замало, але у матчі проти Динамо навряд чи хтось вимагає від Інгульця результат. Сьогодні підопічні Сергія Лавриненка повинні зробити шоу, а очки ще прийдуть.

У Мірчі Луческу свої завдання. По-перше, потрібно банально зібрати склад, адже через коронавірус і травми Динамо втратило майже всю основу – зокрема, Циганкова, Попова, Жерсона, Сидорчука, Кендзьору та Нещерета. По-друге, необхідно розподілити навантаження перед матчем з Барселоною, не розхолоджуючи останніх сильних футболістів і при цьому не наражаючи їх на небезпеку отримати травми. По-третє, слід просто перемогти Інгулець, адже після поразки в Класичному "біло-сині" підпустили Шахтар на мінімальну дистанцію в турнірній таблиці.

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Поки що Динамо непогано виглядало у складних умовах. Кияни в принципі майже не грали в оптимальному складі, протягом дев'яти турів зіткнувшись з шаленою кількістю травм, але це не завадило перемогти Шахтар в Суперкубку, дати гідний Барселоні в ЛЧ та переграти всіх, кого "біло-сині" зобов'язані перемагати в УПЛ (осічки з Зорею та Десною були дещо випадковими). Як наслідок, підопічні Мірчі Луческу заслужено лідирують у турнірній таблиці й мають дуже хороші цифри у просунутій статистиці, хоча інтенсивність роботи та кілометраж поступово падають. Відпуска зовсім близько, однак до неї необхідно протриматись на першій позиції.

Кадрова ситуація

Травмовані або хворі на COVID-19: Щедрий, Ковальов, Лупашко, Кринський – Циганков, Родрігес, Сидорчук, Сирота, Дуелунд, Попов, Нещерет, Лєднєв, Шабанов, Андрієвський, Бурда, Тимчик, Костевич, Русин, Кендзьора

Дискваліфіковані: Кучеренко – Сидорчук

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Динамо

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Фатєєв, Синьогуб – Шишка, Литвяк – Козак, Запорожець, Коваленко – Сітчінава

Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, де Пена – Шапаренко, Шепелєв – Цітаішвілі, Буяльський, Вербіч – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що навіть за таких шалених кадрових втрат Динамо залишається фаворитом. Інгулець завдяки своїй організації гри та сталевому характеру витискає з себе 120%, але за дев'ять турів старання петровців не принесли жодної перемоги – лише купу нічиїх. При всіх своїх чеснотах ця команда є одним із аутсайдерів чемпіонату за більшістю показників.

Від господарів можна чекати певного куражу й навіть одного голу, однак на більше підопічні Сергія Лавриненка у матчі проти Динамо поки що не здатні. Кияни повинні здобути непросту, але переконливу перемогу.

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