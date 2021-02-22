"Такі гравці, як Селезньов і Мілевський ніколи не будуть в Інгульці! У нас зовсім інша філософія, інше ставлення до футболу. Якщо б це був Лисенко із Колоса, це інше питання. Подивіться, як він у свої роки ставиться до футболу! Йому 32, а він біжить до останньої хвилини, б'ється на полі, рубається. Ось якби до нас прийшов Лисенко, я б його взяв.

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Селезньова і Мілевського треба забувати. Є молоді і перспективні хлопці, про яких потрібно говорити. Який піар з того, що Колос запросив Селезньова? Всі притримувалися спортивного режиму, а потім півкоманди почало бухати. Хіба це піар?

Інгулець на слуху через те, що він не платить арбітрам, чесно виходить на кожну гру, б'ється на полі. Нас знають, як народний клуб. Ось це, я розумію, піар! Фішка не в тому, щоб запрошувати в команду Селезньова чи Мілевського. Найкраща реклама – виходити на поле, робити головою підкати, рубатися і помирати! Якщо Селезньов і Мілевський грають у футбол, то я – іспанський льотчик! Поки я президент, цих гравців у Інгульці не буде ніколи. Навіть, якщо б нам їх давали задарма", – цитує Поворознюка Footboom.

Зауважимо, Артем Мілевський вже провів один поєдинок в УПЛ за Минай. Євген Селезньов після скандалу в Колосі виключений із заявки клубу, а питання щодо його майбутнього залишається невирішеним.

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