Форвард Євген Селезньов не може знайти порозуміння з керівництвом Колоса після скандального вигнання з команди. Ситуацію оцінив Мирон Маркевич.

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"Я таких, як Селезньов, називаю любителями багаття і пісень. У мене теж було багато проблем. Але я шукав ті моменти, де його можна було випускати. Він виходив і вирішував дуже важливі матчі", – сказав Маркевич у коментарі програмі "Великий Футбол".

Зауважимо, обоє працювали у Дніпрі, з яким доходили до фіналу Ліги Європи у 2015 році.

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